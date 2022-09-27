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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко — о Ломаеве: «Если завтра придёт «Зенит» или другой топ-клуб, мы рассмотрим предложение»

27 Сентября 2022 • 11:10 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
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03.10 19:00

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о том, что к вратарю самарской команды Ивану Ломаеву проявлял интерес московский «Спартак».

«Все сконцентрированы только на «Крыльях». Но понятно, что, если завтра придёт «Зенит» или другой топ-клуб, мы рассмотрим предложение», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Напомним, что 23-летний Ломаев также был вызван в состав национальной команды России на сентябрьский сбор.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» расположились на 11-й строчке турнирной таблицы с 10 набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут 3 октября против «Краснодара». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Крылья Советов Сергей Корниленко Иван Ломаев
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