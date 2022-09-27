Корниленко — о Ломаеве: «Если завтра придёт «Зенит» или другой топ-клуб, мы рассмотрим предложение»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко прокомментировал информацию о том, что к вратарю самарской команды Ивану Ломаеву проявлял интерес московский «Спартак».

«Все сконцентрированы только на «Крыльях». Но понятно, что, если завтра придёт «Зенит» или другой топ-клуб, мы рассмотрим предложение», — цитирует Корниленко «Чемпионат».

Напомним, что 23-летний Ломаев также был вызван в состав национальной команды России на сентябрьский сбор.

После 10 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» расположились на 11-й строчке турнирной таблицы с 10 набранными очками в своём активе. Следующий матч подопечные Игоря Осинькина проведут 3 октября против «Краснодара». Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.