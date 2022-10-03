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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Ощущение того, что мы не добрали очков, оно с нами»

03 Октября 2022 • 18:54 Комментировать
Крылья Советов
0:0
Краснодар
1 1.95 X 3.50 2 4.05
перерыв

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Сегодняшний состав практически такой же, как в матче с «Ростовом» в матче чемпионата. Вас устраивает полностью состав, не нужны какие-то дополнительные изменения?

- Конечно, мы не против всегда сделать усиление. Мы не против того, чтобы у нас появлялись футболисты, которые сильнее, чем те, которые выходят на поле. Но в данный момент трансферное окно закрыто. Все, кто у нас в наличии, играли в прошлом матче с «Ростовом» и сегодня выходят на поле. Считаю, что тот наш матч по качеству игры был достаточно хорошим. Мы уступили, но все-таки ощущение того, что мы не добрали очков, оно с нами в это время живет. Считаю, что мы в нормальном состоянии, нормальном составе. Сейчас постараемся свою лучшую игру показать.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ КРАСНОДАР
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Идет 45 минута Крылья Советов 0:0 Краснодар 2.38 3.70 2.90
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