Осинькин: «Ощущение того, что мы не добрали очков, оно с нами»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Краснодаром».

- Сегодняшний состав практически такой же, как в матче с «Ростовом» в матче чемпионата. Вас устраивает полностью состав, не нужны какие-то дополнительные изменения?

- Конечно, мы не против всегда сделать усиление. Мы не против того, чтобы у нас появлялись футболисты, которые сильнее, чем те, которые выходят на поле. Но в данный момент трансферное окно закрыто. Все, кто у нас в наличии, играли в прошлом матче с «Ростовом» и сегодня выходят на поле. Считаю, что тот наш матч по качеству игры был достаточно хорошим. Мы уступили, но все-таки ощущение того, что мы не добрали очков, оно с нами в это время живет. Считаю, что мы в нормальном состоянии, нормальном составе. Сейчас постараемся свою лучшую игру показать.