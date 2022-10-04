Сафонов: «Наверное, результат закономерный»

В заключительном матче одиннадцатого тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» не сумел переиграть самарские «Крылья Советов». Выступление своей команды прокомментировал голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов, который считает, что футбол был интересным, несмотря на итоговый нулевой счет.

- Сейчас чувствую только усталость, потому что игра была тяжёлой не только физически, но и психологически. Было много моментов. Наверное, результат закономерный, - заявил Сафонов в эфире телеканала «Матч Премьер».

В следующем туре «Краснодар» сыграет в домашнем матче с «Ростовом».