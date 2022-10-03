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Бубнов дал прогноз на матч «Крылья Советов» - «Краснодар»

03 Октября 2022 • 11:38 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
1 2.20 X 3.70 2 3.05
Через 6 ч. 39 мин.

В заключительном матче 11-го тура Российской премьер-лиги самарские «Крылья Советов» на своем поле примут «Краснодар». Своим мнением по этому противостоянию поделился футбольный эксперт Александр Бубнов.

«1:1. Жду обоюдоострую игру, обе команды всегда настроены на атаку. Самарцы не раз доказывали, что способны дать бой любому сопернику. Дома они побеждали даже «Зенит», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч состоится на стадионе в Самаре сегодня, 3 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Перед этой встречей «Крылья» занимают 11-е место в турнирной таблице, а «Краснодар» находится на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Александр Бубнов
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КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ КРАСНОДАР
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03.10  19:00 Крылья Советов ... Краснодар 2.38 3.70 2.90
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