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Осинькин — о приговоре Ларину: «Он умел хорошо работать, к сожалению, это не оценили»

28 Сентября 2022 • 14:34 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
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03.10 19:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал обвинительный приговор бывшему директору «Чертаново» Николаю Ларину, которого осудили на три года лишения свободы.

«Ужас. Надеялись, что будет условный срок. Он умел хорошо работать. К сожалению, это не оценили. Больше не хочу ничего говорить», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Отметим, что за «Крылья Советов» сейчас выступают сразу несколько воспитанников академии «Чертаново».  

Напомним, по версии следствия, Ларин завышал реальное число игроков в академии, чтобы повышать повышенное финансирование. Директором школы «Чертаново» функционер работал в период с 2008 по 2021 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Чертаново Николай Ларин
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