Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко: В Европе следят за Пиняевым

27 Сентября 2022 • 14:10 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
1 2.15 X 3.65 2 3.20
03.10 19:00

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос об интересе к Сергею Пиняеву со стороны других клубов.

«К Пиняеву всегда есть интерес, потому что он уже несколько лет входит в число самых перспективных футболистов страны. За ним следят — это 100%, и в Европе тоже», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

17-летний нападающий в текущем сезоне принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 10 набранных очков после десяти туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Сергей Корниленко Сергей Пиняев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
14:48 · Россия. Премьер-лига
Корниленко посоветовал Захаряну приступить к изучению английского языка
14:10 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: В Европе следят за Пиняевым
13:57 · Кубок России
Агент сообщил, что Щенников попадёт в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
13:44 · Россия. Премьер-лига
Баженов — об Эшуорте: «Не думаю, что в такой большой клуб, как «Спартак» будут приводить некомпетентного человека»
13:26 · Россия. Премьер-лига
Камоцци считает, что вместо паузы клубам РПЛ следовало продолжить чемпионат
12:43 · Россия. Премьер-лига
Барриос может пропустить матч Кубка России со «Спартаком»
12:27 · Россия. Первая лига
РФС наказал «Рубин» за долг при трансфере Деспотовича
12:11 · Россия. Премьер-лига
Тихонов раскритиковал назначение Эшуорта в «Спартак» 1
11:47 · Россия. Премьер-лига
Гилерме вернулся в общую группу «Локомотива»
11:10 · Россия. Премьер-лига
Корниленко — о Ломаеве: «Если завтра придёт «Зенит» или другой топ-клуб, мы рассмотрим предложение»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Корниленко рассказал, как «Крыльям Советов» удалось удержать легионеров
10:36 · Россия. Премьер-лига
Корниленко — о Коваленко: «Потенциально это футболист первой пятёрки клубов нашего чемпионата»
09:57 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: «Если Семак выигрывает чемпионат за чемпионатом, значит, прекрасно справляется со своей работой»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Корниленко: «Зиньковскому тяжело найти место в спартаковском ромбе»
09:22 · Россия. Премьер-лига
Геркус рассказал, где пройдут зимние сборы «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем