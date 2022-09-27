Корниленко: В Европе следят за Пиняевым

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко ответил на вопрос об интересе к Сергею Пиняеву со стороны других клубов.

«К Пиняеву всегда есть интерес, потому что он уже несколько лет входит в число самых перспективных футболистов страны. За ним следят — это 100%, и в Европе тоже», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

17-летний нападающий в текущем сезоне принял участие в пяти встречах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 10 набранных очков после десяти туров.