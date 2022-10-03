Сторожук: «Сафонов - тот игрок, который без ноги станет и будет играть»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук на пресс-конференции после матча с «Крыльями Советов» (0:0) отметил силу соперника и похвалил своего голкипера.

- Вы ожидали такого сопротивления? Вы ходом игры не совсем довольны остались?

- Почему не ожидали? Все время «Крылья Советов» доказывают, что это конкурентоспособная команда. При анализе и просмотре их игр, когда мы готовились, здесь всем непросто. Знали и знаем, понимали, что трудный матч будет.

- Когда Матвей Сафонов ударился и попал в штангу, у вас сердечко не екнуло? Потому что в первом тайме он много спасал.

- Да нет. Я думаю, что Сафонов - тот игрок, который без ноги станет и будет играть. Не переживал. Сегодня, как вы сказали, он действительно не раз спасал. Нельзя доводить. Мы в первых турах допускали много ошибок, когда было много моментов. Но там были объективные причины. А здесь, я уже сказал, что недоволен игрой, поэтому будет разбираться.