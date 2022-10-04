Арбитр Федотов считает, что Сухой должен был удалять Кайо в матче с «Крыльями»

Бывший арбитр Игорь Федотов прокомментировал эпизод, произошедший в матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Краснодар» (0:0), когда главный судья встречи Алексей Сухой решил не удалять с поля защитника гостей Кайо.

Федотов удивился тому факту, что бразильцу так и не была показана красная карточка, несмотря на несколько грубых нарушений с его стороны.

«Кайо сделал всё, чтобы удалиться. Всех на полиграф тогда давайте, хоть я и не сторонник этого метода. Объясните, почему не удалили игрока «Краснодара», — цитирует Федотова «Чемпионат».

В текущем сезоне 27-летний защитник провёл в составе «быков» семь матчей, получив в них две жёлтые карточки.