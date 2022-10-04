Ломаев: Есть моменты, есть игра, но не везёт нам из матча в матч

Вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев прокомментировал результат матча с «Краснодаром» (0:0) в рамках 11-го тура РПЛ.

«Хорошая игра с нашей стороны, но реализации нам не хватает в каждом матче. Плюс сегодня Мотя сделал суперсэйв на 81-й минуте», — приводит слова Ломаева Rusfootball.

По мнению голкипера, если бы «Крылья» забили в том эпизоде, то одержали бы победу в матче, у команды есть игра и хорошие моменты, но каждый раз не везет: то незабитые пенальти, то промахи с метра.

В следующем туре самарский клуб встретится в гостях со «Спартаком», матч состоится 9 октября в 14:00 по московскому времени.