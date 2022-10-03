​«Краснодар» назвал состав на матч с «Крыльями Советов»

В понедельник вечером «Крылья Советов» и «Краснодар» подведут черту под одиннадцатым туром чемпионата России. Наставник «быков» Александр Сторожук решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Сафонов, Рамирес, Литвинов, Волков, Кайо, Ионов, Сперцян, Кривцов, Баньяц, Кевин Пина, Олусегун.

Если «Краснодар» наберёт три очка в Самаре, то команда поднимется на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги и при этом догонит по количеству баллов второй ЦСКА.

Матч между «Крыльями Советов» и «Краснодаром» стартует в 19:00. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.