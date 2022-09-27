Корниленко посоветовал Захаряну приступить к изучению английского языка

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян и Англия? Я за футбол, а такое предложение может быть раз в жизни. Для развития его карьеры это, конечно, шаг вперед. На месте Захаряна я бы уже учил английский язык», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

При этом функционер отметил, что в нынешней ситуации даже переход одного из лучших игроков России в «Челси» не получилось оформить. Корниленко добавил, что интерес со стороны зарубежных клубов был и к футболистам «Крыльев», но официальных предложений не поступало.

В текущем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал два ассиста.