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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Корниленко посоветовал Захаряну приступить к изучению английского языка

27 Сентября 2022 • 14:48 Комментировать
Крылья Советов
...
Краснодар
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03.10 19:00

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о будущем полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Захарян и Англия? Я за футбол, а такое предложение может быть раз в жизни. Для развития его карьеры это, конечно, шаг вперед. На месте Захаряна я бы уже учил английский язык», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

При этом функционер отметил, что в нынешней ситуации даже переход одного из лучших игроков России в «Челси» не получилось оформить. Корниленко добавил, что интерес со стороны зарубежных клубов был и к футболистам «Крыльев», но официальных предложений не поступало.  

В текущем сезоне 19-летний Захарян принял участие в 11 матчах во всех турнирах, забил один мяч и сделал два ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Крылья Советов Динамо Москва Сергей Корниленко Арсен Захарян
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