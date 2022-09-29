Сторожук — о словах Ахметова: «Нравится, когда человек не соглашается со своим положением»

Наставник «Краснодара» Александр Сторожук высказался о недавнем заявлении Ильзата Ахметова, который раскритиковал специалиста.

«Каждый, кто не проходит в состав, будет недоволен своим положением. Он хорошо проявляет себя на тренировках. Мне нравится, когда человек не соглашается со своим положением, но только при одном условии — слова нужно подтверждать делом», — заявил главный тренер «быков» в интервью изданию «РБ Спорт». По словам специалиста, Ахметов не сказал ничего криминального, поскольку это нормальная ситуация для любого спортсмена с амбициями.

Напомним, что Ильзат стал футболистом «Краснодара» в текущее межсезонье, перейдя на правах свободного агента. Несмотря на длительный контракт до 2024 года, на поле в футболке «быков» полузащитник провёл менее 300 минут в рамках всех состязаний.

