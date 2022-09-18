Ахметов заявил, что недоволен игровым временем в «Краснодаре»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов выразил недовольство игровым временем в новом клубе.

«Я недоволен тем временем, на которое выхожу на поле. Считаю, что я готов физически. Для меня это не очень приятная ситуация. Я сюда не за этим приезжал», — заявил Ахметов РИА Новости.

Футболист признался, что наставник команды Александр Старожук говорит ему о проблемах с физическим состоянием, но сам игрок уверен, что находится в хорошей форме.

В текущем сезоне Ахметов принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну голевую передачу.