Корниленко рассказал, как «Крыльям Советов» удалось удержать легионеров

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко рассказал, как самарскому клубу удалось удержать легионеров, которые не стали пользоваться опцией ФИФА и приостанавливать свои контракты.

Корниленко поблагодарил иностранных игроков, которые, по его словам, и не думали покидать «Крылья».

«Таких настроений у нас не было. Мы сразу переговорили с иностранцами, и все выразили готовность остаться в команде и приносить пользу «Крыльям». За это им огромное спасибо», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, выступающим в России, приостановить контракты со своими клубами в одностороннем порядке до лета следующего года.