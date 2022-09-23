Агент Кайо рассказал, когда футболист вернётся на поле

Агент Нето Хеновес, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, поделился информацией о состоянии здоровья игрока.

«Травма Кайо оказалась несерьезной, с ним все хорошо. К следующему матчу он будет готов», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

В текущем сезоне 27-летний бразилец принял участие в шести матчах с учетом всех турниров, в которых получил одну желтую карточку. Действующий трудовой договор Кайо с «Краснодаром» рассчитан до конца июня 2024 года.

«Краснодар» располагается на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков после десяти матчей.