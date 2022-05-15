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Алексей Петрушин - об игре против «Динамо»: «Локомотив» ещё не успел выйти из подтрибунного помещения, а уже проигрывал» эксклюзив

15 Мая 2022 • 11:45 Комментировать
Локомотив Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин о ничьей с «Локомотивом» (3:3), шансах на серебряные медали и проблемах бело-голубых.

- Как вам результат игры с «Локомотивом»?

- Двоякое впечатление оставила эта игра, особенно после первого тайма. Я надеялся, что динамовцы доведут матч до конца с нужным счетом. Но получилось так, как мы увидели. Проблемы были в большей степени у «Локомотива», потому что с начала матча состав у них вышел, откровенно говоря, не очень. Вроде они имели игровое преимущество, но на пустом месте. Плюс ряд ведущих футболистов «Локомотива» просто выпал - Миранчук был почти не заметен, Жемалетдинов. Это два футболиста, которые должны были тащить и вести за собой. Но в первом тайме команда от них этого не дождалась. «Динамо» забило три мяча и могло еще забить. А во втором тайме, с выходом Баринова, «Локомотив» преобразился.  Наверное, в раздевалке произошел хороший разговор, потому что потом команда преобразилась. Я не ожидал, что «Динамо» во втором тайме провалится. Гости даже проиграть могли в добавленное время. Поэтому результат по игре.

- «Динамо» вообще в последних матчах много пропускает, если не брать игру с «Аланией». С чем это связано?

- С тем, что есть проблемы в центральной зоне. Ушел Ордец, который все здесь цементировал. Евгеньев слабее Ордеца. Ему не хватает главного качества для защитника – скорости. Она имеет важное значение, тем более в обороне. Да, команда заточена на атаку, это плюс, но игру выигрывает нападение, а чемпионат – защита. Как показывает практика, победители своих стран могут не так много забивать, но пропускают очень мало.

- Этого и не хватило, чтобы бороться с «Зенитом»?

 - Да. Особенно учитывая три недавних поражения.

- «Локомотив», кстати, предоставил гостям хорошую фору в начале матча, когда ошибся Гилерме.

- Да, уж, начало матча для «Локомотива». Команда еще не успела выйти из подтрибунного помещения, а уже проигрывала. Причем не «Динамо» забило, а «Локомотив» сам себе привез. Наверное, Гилерме еще не дорос до уровня Нойера, чтобы начинать розыгрыш мяча и так отдавать пасы. То, что сотворил Гилерме – уму непостижимо. От вратаря всегда требовалось играть как можно проще. Сзади должен быть ноль.

- Смолов вышел на третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ. Переход в «Динамо» пошел ему на пользу?

- Естественно. «Динамо» показывает зрелищный футбол. Если не говорить об обороне. Хорошие игроки вокруг Смолова. В плане комбинационного футбола они поинтереснее, чем были в «Локомотиве». Это Захарян, Шиманьски. Поэтому Феде гораздо легче, чем было в «Локомотиве».

- Как оцениваете шансы «Динамо» и «Сочи» на серебряные медали?

- Очень интересная будет игра. Там как раз кто сильнее и определится. Но надо учитывать, что при поражении и бронза может подвиснуть. Там и ЦСКА пока еще претендует на третье место. Поэтому многого жду от этого матча. Мы увидим, кто больше достоин второго места.

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- Ожидали от «Сочи» такого прогресса, что команда будет бороться за второе место?

- Не ожидал. Хотя подбор игроков там хороший. Все известные, играющие футболисты. Думал, они будут в пятерке, а они до последнего тура борются за серебро. Это, думаю, для всех неожиданность, не только для меня.

- Это больше заслуга «Сочи» или недоработка конкурентов, которые сдали в конце сезона?

- ЦСКА вообще провалил вторую часть чемпионата. Только с «Динамо» армейцы выстрелили, а так, все очень не внятно. Поэтому и результаты снизились. Хотя в команде собраны футболисты хорошего уровня. Но что-то сломалось. Может что-то упустили в тренировочном процессе.

Елена Григорьевская


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Алексей Петрушин
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