​Где смотреть матч «Локомотив» Москва - «Динамо» Москва онлайн

В субботу в 29-м туре Российской премьер-лиги пройдёт московское дерби – «Локомотив» против «Динамо».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

На неделе «Динамо» пробилось в финал Кубка России. К субботнему дерби с «Локомотивом» «бело-голубые» подходят в отличном настроении. Жаль, что в турнирном плане поединок не особенно важен. Из-за санкций со стороны УЕФА распределение мест в верхней части турнирной таблицы РПЛ (кроме первого) потеряло большой смысл.