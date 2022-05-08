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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Локомотиве» опровергли новости о сокращении бюджета

08 Мая 2022 • 23:30 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Генеральный директор «Локомотива» Владимир Леонченко раскрыл подробности финансовой ситуации в команде.

Функционер заявил, что РЖД является акционером «Локомотива» уже долгие годы и финансовый вклад от компании остаётся на прежнем уровне. В прошлом сезоне по данным зарплатных ведомостей, выплаты по зарплатам увеличились. Это произошло из-за того, что в прошлом году много футболистов «Локо» находились в аренде, а клуб продолжал платить зарплату.

«Задачи от РЖД сократить бюджет не было. Задачи поставлены те, которые заключены в стратегии. Не ставится вопрос сокращения, увеличения бюджета», — цитирует Леонченко «Чемпионат».

«Локомотив» после 28 туров набрал 44 очка. Команда по-прежнему осталась на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиге.

В 29-м туре «Локо» на «РЖД Арене» примет «Динамо». Встреча пройдет 14 мая, начало - в 16:30 мск. А в заключительном, 30-м туре «железнодорожники» проведут выездной матч против «Крыльев Советов». Эта встреча пройдет в Самаре, 21 мая.


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