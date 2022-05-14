Смолов вошёл в тройку лучших бомбардиров в истории РПЛ

В эти минуты продолжается поединок 29-го тура Премьер-лиги между московскими «Локомотивом» и «Динамо». Счет в матче ничейный – 3:3.

Один из голов в составе «бело-голубых» забил нападающий Фёдор Смолов. Благодаря этому взятию ворот форвард поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров РПЛ в истории. Он догнал Романа Павлюченко. У них на счету по 94 гола.

Второе место в данном рейтинге занимает экс-нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков, забивший 133 мяча в чемпионате. Лидером является Артём Дзюба с 148 голами.