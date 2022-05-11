Уилкшир: Я бы не возвращал Черчесова в «Динамо»

Бывший игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир оценил шансы главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова вернуться в команду.

«Если вернется Черчесов, он сможет привести «Динамо» к первому месту? Ха, кто знает. Всё возможно. Но если вы спросите лично мое мнение, я бы его не выбрал. Мне кажется, можно найти кого-то более перспективного», – цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

По мнению экс-защитника «Динамо», Шварц находится на своем месте, он дает футболистам огромную энергетику. Команде нужен такой молодой тренер, который будет идти напролом.

Станислав Черчесов был главным тренером «Динамо» в период с 2014 по 2015 год.