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Уилкшир: Я бы не возвращал Черчесова в «Динамо»

11 Мая 2022 • 14:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Бывший игрок московского «Динамо» Люк Уилкшир оценил шансы главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова вернуться в команду.

«Если вернется Черчесов, он сможет привести «Динамо» к первому месту? Ха, кто знает. Всё возможно. Но если вы спросите лично мое мнение, я бы его не выбрал. Мне кажется, можно найти кого-то более перспективного», – цитирует Уилкшира «РБ Спорт».

По мнению экс-защитника «Динамо», Шварц находится на своем месте, он дает футболистам огромную энергетику. Команде нужен такой молодой тренер, который будет идти напролом.

Станислав Черчесов был главным тренером «Динамо» в период с 2014 по 2015 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Люк Уилкшир Станислав Черчесов РПЛ
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