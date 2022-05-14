Тренер «Динамо» Булут: «Абсолютно не думаем о тех трёх поражениях, которые у нас были»

Тренер «Динамо» Волкан Булут поделился ожиданиями от матча с «Локомотивом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сейчас мы абсолютно не думаем о тех трех поражениях, которые у нас были. Мы их проанализировали, переварили. Более того, мы переломили неудачно складывающуюся полосу победой над «Аланией» в этот вторник. Сейчас мы абсолютно сконцентрированы на том, чтобы идти вперед. У нас сейчас две важные игры в чемпионате и финал Кубка.

- Как сегодня будет взаимодействие с Сандро Шварцем проходить?

- В общем-то как и всегда, у нас у одного из ассистентов тренера на скамейке есть рация. Соответственно, есть связь с аналитиком, и будет также связь с Сандро Шварцем, который находится на трибуне.