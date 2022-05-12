Лещук: «От Америки можно быстро устать»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями от посещения Америки.

Голкипера привлекает киношная обстановка в США, однако он считает, что от этой страны можно быстро устать.

«Всё необычное. В Нью-Йорке суета, даже светофоры другие, знаки дорожные, разметка, машины. Приезжать в этот мир на две недели интересно. Но, если жить в США, быстро от этого устанешь», — приводит слова Лещука Sport24.

Кроме того, футболист согласился с мнением о том, что американские жители любят притворно улыбаться.

«Они постоянно спрашивают: «Привет, как дела?» — но это присказка, ответ име неинтересен», — заявил Лещук.