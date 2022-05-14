Хапов назвал мотивацию «Локомотива» на матч с «Динамо»

Главный тренер «Локомотива» Заур Хапов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня, наверное, многие болельщики обеих команд задаются вопросом «у кого выше мотивация»? «Динамо» продолжает бороться за второе место. За что борется «Локомотив»? В чем главная мотивация помимо того, что это дерби?

- Вы правильно сказали, во-первых, это дерби. Во-вторых, это последняя игра в чемпионате перед нашими болельщиками. Конечно, у нас свои задачи, своя мотивация. Да, может быть, в турнирной таблице ничего не поменяется с нашей стороны, но то, что у нас мотивация будет, мы хотим перед нашими болельщиками показать очень хороший футбол.