Сёмин рассказал, на что стоит обратить внимание в условиях санкций

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о санкциях в отношении российского футбола.

Напомним, ранее УЕФА заявила об отстранении российских команд от всех международных соревнований.

В сложившихся условиях специалист призвал обратить внимание на развитие детско-юношеского футбола.

«Наверное, мы должны жить своей жизнью. Нам следует создать контроль тренировочного процесса по всей стране. Я думаю, что через какое-то время это может пойти нам на пользу», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Напомним, сегодня Юрий Павлович Сёмин празднует свой 75-летний юбилей. Вместе с «Локомотивом» тренер трижды становился чемпионом России.