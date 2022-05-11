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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин рассказал, на что стоит обратить внимание в условиях санкций

11 Мая 2022 • 10:37 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о санкциях в отношении российского футбола.

Напомним, ранее УЕФА заявила об отстранении российских команд от всех международных соревнований.

В сложившихся условиях специалист призвал обратить внимание на развитие детско-юношеского футбола.

«Наверное, мы должны жить своей жизнью. Нам следует создать контроль тренировочного процесса по всей стране. Я думаю, что через какое-то время это может пойти нам на пользу», — приводит слова Сёмина ТАСС.

Напомним, сегодня Юрий Павлович Сёмин празднует свой 75-летний юбилей. Вместе с «Локомотивом» тренер трижды становился чемпионом России.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Юрий Сёмин
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