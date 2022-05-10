Лещук о смерти Яшиной: Она всегда болела за нас

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук отреагировал на новость о смерти вдовы Яшиной Валентины Тимофеевны.

«В память о ней и о ее легендарном супруге мы должны прославлять имя «Динамо». Сегодня мы это сделали — будем стараться и дальше», — написал Лещук в своем Telegram.

Вратарь рассказал, что Валентина Тимофеевна всегда поддерживала команду, она посещала матчи и болела за каждого игрока на поле. Лещук отметил, что благодаря ей Лев Иванович навсегда с нами.

10 мая стало известно о смерти Яшиной Валентины Тимофеевны, на момент смерти ей был 91 год. Ранее появлялась информация о том, что вдова находится в реанимации.