Главным арбитром матча 29-го тура РПЛ «Локомотив» — «Динамо» назначен Сергей Иванов

Стало известно, кто рассудит матч центрального 29-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Локомотив» примет «Динамо».

Главным арбитром назначен Сергей Иванов. Ассистентами главного судьи будут Валентин Мурашов и Константин Шаламберидзе. Судьи на ВАР: Евгений Турбин и Андрей Болотенков.

Встреча «Локомотив» - «Динамо» состоится 14 мая в Москве. Матч пройдёт на «РЖД Арене», начало – в 16:30 мск.

«Железнодорожники» после 28 матчей набрали 44 очка и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» имеет серию из трёх поражений подряд в чемпионате России. Команда Сандро Шварца занимает второе место, набрав 52 очка.