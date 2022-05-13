Бубнов предрек победу «Динамо» в матче с «Локомотивом»

В матче 29-го тура российской Премьер-лиги московскому «Динамо» предстоит сыграть против земляков из «Локомотива». Александр Бубнов, известный в прошлом футболист «Спартака» и футбольный эксперт ныне, поделился своим мнением о возможном исходе матча.

По мнению Бубнова, второе место в турнирной таблице также является сильной мотивацией для «Динамо», а потому команда будет сражаться за него - в этом Бубнов ничуть не сомневается.

- «Динамо» должно обыгрывать «Локомотив», чтобы сохранить второе место. Бело-голубые всё же сейчас гораздо стабильнее, - считает Бубнов, слова которого цитирует «Спортбокс».