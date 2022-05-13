Лаксальт не поможет «Динамо» в матче с «Локомотивом»

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт из-за травмы не поможет своей команде в столичном дерби с «Локомотивом».

По информации Metaraitings.ru, 29-летний уругвайский футболист точно пропустит предстоящий поединок «сине-белых» в национальном чемпионате, в котором «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Лаксальт получил травму в полуфинальном матча Кубка России с «Аланией». Защитник вполне может пропустить и следующий поединок в РПЛ с «Сочи».

Напомним, что в этом сезоне Диего Лаксальт провёл в российском чемпионате 14 матчей, в которых получил пять жёлтых карточек.