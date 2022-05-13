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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Лаксальт не поможет «Динамо» в матче с «Локомотивом»

13 Мая 2022 • 13:21 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Уругвайский защитник московского «Динамо» Диего Лаксальт из-за травмы не поможет своей команде в столичном дерби с «Локомотивом».

По информации Metaraitings.ru, 29-летний уругвайский футболист точно пропустит предстоящий поединок «сине-белых» в национальном чемпионате, в котором «Динамо» сыграет с «Локомотивом». Лаксальт получил травму в полуфинальном матча Кубка России с «Аланией». Защитник вполне может пропустить и следующий поединок в РПЛ с «Сочи».

Напомним, что в этом сезоне Диего Лаксальт провёл в российском чемпионате 14 матчей, в которых получил пять жёлтых карточек.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Диего Лаксальт
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