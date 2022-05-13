Хохлов считает, что «Динамо» будет играть на победу в матче против «Локомотива»

Экс-футболист «Динамо» и «Локомотива» Дмитрий Хохлов поделился мыслями в преддверии матча 29-го тура, в котором встретятся его бывшие команды.

«Это дерби и каждый из клубов будет решать свою задачу. «Динамо» будет играть на победу, чтобы продолжить бороться за второе место, а «Локомотив» будет играть за свою репутацию, — цитирует Хохлова «Чемпионат».

Бывший футболист считает, что для обеих команд предстоит непростой матч. По мнению эксперта, «Локомотив» не будет раскрываться, чтобы «Динамо» вбегало в свободные зоны. Хохлов думает, что в предстоящем матче не будет забито много голов.

Матч 29-го тура РПЛ «Локомотив» - «Динамо» пройдёт 14 мая в Москве на «РЖД Арене». Начало – в 16:30 мск.

Команда Сандро Шварца подошла к этой встрече, имея в пассиве три поражения подряд в чемпионате России. Команда занимает третье место. «Локомотив» с 44 очками располагается на шестой строчке.