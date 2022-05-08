Гилерме поблагодарил Миранчука, который принёс победу над «Рубином»

Вратарь «Локомотива» Гилерме подвёл итоги матча 28-го тура, в котором «железнодорожники» в концовке встречи вырвали победу у «Рубина» (1:0).

«Мы все очень рады, что Антоха вернулся на поле и продолжил забивать. Миранчук — отличный игрок, команде без него было сложно, нам действительно его не хватало», — приводит слова Гилерме «Спорт-Экспресс».

36-летний голкипер пропускал матч против казанского клуба из-за мышечной травмы. Его место в воротах занял Даниил Худяков. 18-летний вратарь провёл уже свой 16-й матч в воротах «Локо» и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности.

«Локомотив» набрал 44 очка, но по-прежнему находится на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России. В следующем туре «железнодорожники» сыграют против «Динамо».

Антон Миранчук впервые с осени вышел в составе «Локомотива» в стартовом составе. И в первом же матче после длительного перерыва забил победный мяч.