Глушаков: Сёмин – легендарный тренер

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с юбилеем.

«Хотелось бы поздравить его с таким знаменательным событием — 75 лет, юбилей. Юрий Палыч хороший человек. Желаю ему крепкого здоровья», – приводит слова Глушакова «Чемпионат».

35-летний полузащитник назвал Сёмина легендарным тренером, который создал «Локомотив». Благодаря ему, «железнодорожники» успешно выступали в еврокубках и добивались великолепных побед.

Сегодня, 11 мая, Юрию Сёмину исполнилось 75 лет. Он занимал пост главного тренера «Локомотива» в периоды 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и с 2016 по 2020 год.