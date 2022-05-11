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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков: Сёмин – легендарный тренер

11 Мая 2022 • 14:48 Комментировать
Ростов
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Химки
14.05 16:30

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поздравил экс-главного тренера «Локомотива» Юрия Сёмина с юбилеем.

«Хотелось бы поздравить его с таким знаменательным событием — 75 лет, юбилей. Юрий Палыч хороший человек. Желаю ему крепкого здоровья», – приводит слова Глушакова «Чемпионат».

35-летний полузащитник назвал Сёмина легендарным тренером, который создал «Локомотив». Благодаря ему, «железнодорожники» успешно выступали в еврокубках и добивались великолепных побед.

Сегодня, 11 мая, Юрию Сёмину исполнилось 75 лет. Он занимал пост главного тренера «Локомотива» в периоды 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и с 2016 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Химки Юрий Сёмин Денис Глушаков РПЛ
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