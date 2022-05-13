РФС наложил на «Химки» запрет на регистрацию новых игроков

Российский футбольный союз (РФС) запретил «Химкам» регистрировать новых игроков.

Пресс-служба организации на своём официальном сайте сообщила, что палата РФС удовлетворила заявление аккредитованного посредника Joint Industries Limited Partnership. Компания просит от клуба выплаты по договору в посреднических услугах в полном объёме.

Команда обязана будет выплатить задолженность и штраф компании за оказанные услуги. Запрет на регистрацию новых игроков будет снят после погашения долга перед организацией.

«Химки» после 28 туров набрали 29 очков и располагаются на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Ростова».