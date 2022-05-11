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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» подтвердили интерес «Зенита» к Лантратову

11 Мая 2022 • 14:58 Комментировать
Ростов
...
Химки
14.05 16:30

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию об интересе к вратарю Илье Лантратову.

«Официальных предложений по Лантратову в «Химки» не поступало. Но не скрою, что по нашему основному вратарю есть заинтересованность не только со стороны «Зенита», но и других клубов», – сказал Терюшков «Чемпионату».

Помимо этого, член наблюдательного совета назвал стоимость игрока. По его мнению, Лантратов стоит больше двух миллионов евро. Терюшков отметил, что клуб готов отпустить вратаря в более сильную команду с учетом того, если голкипер будет получать там игровую практику.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки РПЛ Роман Терюшков Илья Лантратов
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РОСТОВ ХИМКИ
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