В «Химках» подтвердили интерес «Зенита» к Лантратову

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию об интересе к вратарю Илье Лантратову.

«Официальных предложений по Лантратову в «Химки» не поступало. Но не скрою, что по нашему основному вратарю есть заинтересованность не только со стороны «Зенита», но и других клубов», – сказал Терюшков «Чемпионату».

Помимо этого, член наблюдательного совета назвал стоимость игрока. По его мнению, Лантратов стоит больше двух миллионов евро. Терюшков отметил, что клуб готов отпустить вратаря в более сильную команду с учетом того, если голкипер будет получать там игровую практику.