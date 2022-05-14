Карпин: Голенкову не хватило гола, он его заслужил

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об игре с «Химками» (2:0) в рамках 29-го тура РПЛ.

«Почему получилось два разных тайма? Из-за счета. Психология? Это футбол, а не психология. Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Химок», – приводит слова Карпина официальный сайт клуба.

По мнению тренера, его команда превзошла своего соперника. Карпин отметил, что ему понравилось, как сыграл нападающий Егор Голенков, но ему не хватило забитого мяча, игрок его заслужил.

Сегодня, 14 мая, «Ростов» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:0 в рамках 29-го тура Российской премьер лиги.