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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: Голенкову не хватило гола, он его заслужил

14 Мая 2022 • 21:04 Комментировать (1)
Ростов
2:1
Химки
окончен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением об игре с «Химками» (2:0) в рамках 29-го тура РПЛ.

«Почему получилось два разных тайма? Из-за счета. Психология? Это футбол, а не психология. Во втором тайме у нас было больше моментов, чем у «Химок», – приводит слова Карпина официальный сайт клуба.

По мнению тренера, его команда превзошла своего соперника. Карпин отметил, что ему понравилось, как сыграл нападающий Егор Голенков, но ему не хватило забитого мяча, игрок его заслужил.  

Сегодня, 14 мая, «Ростов» обыграл подмосковные «Химки» со счетом 2:0 в рамках 29-го тура Российской премьер лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Валерий Карпин РПЛ Егор Голенков
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