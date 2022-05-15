Мамаев сделал подарок жене, потратив 3 млн рублей на серьги из жёлтого золота

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев попал в центр обсуждения СМИ.

Дело в том, что он потратил на подарок жене 3 миллиона рублей. Футболист подарил своей спутнице серьги из желтого золота с бриллиантами бренда Graff.

Известно, что для бренда Graff цена 3 миллиона является эконом-вариантом. Например, в Дохе на выставке скромные два карата стоили 5 миллионов рублей. Сообщается, что такой подарок Мамаев сделал своей жене в честь дня рождения. Беременной спутнице исполнилось 37 лет.

Напомним, зимой 2022 года 33-летний футболист перебрался из «Ростова» в «Химки» и за новый клуб сыграл 7 матчей. В общей сложности Мамаев провёл на поле 400 минут.