«Ростов» Карпина опять обогнал «Спартак»: Мирзов забил бывшим на последних секундах, но «Химки» всё равно остались в рисковой зоне

На «Ростов Арену» пожаловали гости из Подмосковья.

«Ростов» заранее озаботился задачей сохранения прописки в РПЛ. Дончане решили не оставлять её на последние туры. У ростовчан в начале весны были в этом плане неплохие позиции – во всяком случае, по сравнению с «Химками». Подмосковный клуб застрял в конце первой части чемпионата в зоне вылета, но воспрянул с приходом Сергея Юрана и выдал впечатляющую для аутсайдера серию с победами. Впрочем, после этого химчане остепенились в плане результатов, а Юран, наоборот, как спичка вспыхнул из-за упущенной победы в игре с «Уфой», из-за чего он был дисквалифицирован, и теперь во время матчей командой «Химок» руководит Денис Попов.

Победа конкурента за выживание «Уфы» над «Арсеналом» уже в рамках 29-го тура должна была подстегнуть «Химки», однако в первом тайме они оказались какими-то «варёными». Не было в их действиях искры, они как будто не перестроились после закрытой игры в прошлом туре с «Зенитом». «Ростов» не прилагал особых усилий и всё равно за первую треть часа забил два гола. Сначала Байрамян закинул по правой зоне Полозу, и тот не бездумно прострелил, а зряче покатил в центр на ногу Тугареву, чётко замкнувшему в левый угол. Спустя пять минут подоспела вторая пробоина для гостей. Длинный вынос Песьякова, скидка Голенкова – и Полоз из штрафной поражает правый угол.

Первую угрозу для чужих ворот гости организовали только ближе к тридцатой минуте. Идову забросил на левый полуфланг, Руденко отправился в забег из центра поля, оставил позади себя Осипенко и прострелил, а подсечку Кухарчука в дальний угол отразил Песьяков. Этого было мало, тем более что Полоз вполне мог забить третий хозяйский гол на 37-й минуте, однако просто не попал по мячу на персональном простреле от Голенкова. «Химки» не включались в игру по-настоящему, Глушаков ошибался возле своей штрафной, и тот же Голенков бил с острого угла, но промахивался.

В перерыве Денис Попов призвал своих подопечных к более решительным действиям на поле и произвёл две замены. Мяч-то себе химчане забрали, но ведь ростовчане этому не противились. Созидание гостей оставляло желать много лучшего. Николас Лоуренс не попал головой в створ, а цена момента по такой игре была высока. Химчане поняли, что в этом матче им ничего не светит, а «Ростов» переключился на поиск третьего гола в лайт-режиме. Но вместо этого пропустил на последних секундах в контратаке от своего бывшего игрока Мирзова, исполнившего с помощью рикошета парашют за шиворот Песьякову (2:1).

У «Химок» теперь столько же очков, сколько они сыграли матчей. Для них очень важен результат воскресного матча «Урал» – «Рубин». «Ростов» же набрал 38 баллов и как минимум на сутки оставил позади себя «Спартак», который, как известно, встретится в этом туре в сверхпринципиальном матче с «Зенитом». Кстати, именно «Спартаку» будут противостоять «Химки» в заключительном туре чемпионата.

Кирилл Иванцов