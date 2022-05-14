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«Ростов» Карпина опять обогнал «Спартак»: Мирзов забил бывшим на последних секундах, но «Химки» всё равно остались в рисковой зоне

14 Мая 2022 • 18:27 Комментировать
Ростов
2:1
Химки
окончен

На «Ростов Арену» пожаловали гости из Подмосковья.

Протокол игры  
Ростов 2:1Химки
(1:0) Тугарев Роман12'   
(2:0) Полоз Дмитрий17'   
  90'Мирзов Резиуан (2:1)
Песьяков СергейЛангович Андрей   49'  61' (Терентьев Денис (  61') Осипенко МаксимСильянов АлександрКалинин Игорь   43'  60' (Сухомлинов Данила (  60') Глебов ДанилТугарев РоманЩетинин Кирилл   30'  60' (Мухин Александр (  60') Байрамян Хорен   32'Полоз Дмитрий  83' (Мельников Степан (  83') Голенков Егор  68' (Турищев Максим (  68')
Запасные: Дьячков АлександрФольмер КириллБабурин Егор
Лантратов ИльяТихий ДмитрийВолков Захар  46' (Николас Лоуренс Анвон (  46') Григалава Гиа   90'Боженов Кирилл   21'Магомедов Бутта  68' (Главчич Неманья (  68') Глушаков ДенисИдову Брайн   23'Руденко Александр Александрович  46' (Филин Александр (  46') Кухарчук Илья  78' (Долгов Александр (  78') Мирзов Резиуан
Запасные: Юран АртёмГенералов ЕгорСадыгов Илья
14 мая. Стадион "Ростов Арена" (Ростов-на-Дону).

«Ростов» заранее озаботился задачей сохранения прописки в РПЛ. Дончане решили не оставлять её на последние туры. У ростовчан в начале весны были в этом плане неплохие позиции – во всяком случае, по сравнению с «Химками». Подмосковный клуб застрял в конце первой части чемпионата в зоне вылета, но воспрянул с приходом Сергея Юрана и выдал впечатляющую для аутсайдера серию с победами. Впрочем, после этого химчане остепенились в плане результатов, а Юран, наоборот, как спичка вспыхнул из-за упущенной победы в игре с «Уфой», из-за чего он был дисквалифицирован, и теперь во время матчей командой «Химок» руководит Денис Попов.

Победа конкурента за выживание «Уфы» над «Арсеналом» уже в рамках 29-го тура должна была подстегнуть «Химки», однако в первом тайме они оказались какими-то «варёными». Не было в их действиях искры, они как будто не перестроились после закрытой игры в прошлом туре с «Зенитом». «Ростов» не прилагал особых усилий и всё равно за первую треть часа забил два гола. Сначала Байрамян закинул по правой зоне Полозу, и тот не бездумно прострелил, а зряче покатил в центр на ногу Тугареву, чётко замкнувшему в левый угол. Спустя пять минут подоспела вторая пробоина для гостей. Длинный вынос Песьякова, скидка Голенкова – и Полоз из штрафной поражает правый угол.

Первую угрозу для чужих ворот гости организовали только ближе к тридцатой минуте. Идову забросил на левый полуфланг, Руденко отправился в забег из центра поля, оставил позади себя Осипенко и прострелил, а подсечку Кухарчука в дальний угол отразил Песьяков. Этого было мало, тем более что Полоз вполне мог забить третий хозяйский гол на 37-й минуте, однако просто не попал по мячу на персональном простреле от Голенкова. «Химки» не включались в игру по-настоящему, Глушаков ошибался возле своей штрафной, и тот же Голенков бил с острого угла, но промахивался.

В перерыве Денис Попов призвал своих подопечных к более решительным действиям на поле и произвёл две замены. Мяч-то себе химчане забрали, но ведь ростовчане этому не противились. Созидание гостей оставляло желать много лучшего. Николас Лоуренс не попал головой в створ, а цена момента по такой игре была высока. Химчане поняли, что в этом матче им ничего не светит, а «Ростов» переключился на поиск третьего гола в лайт-режиме. Но вместо этого пропустил на последних секундах в контратаке от своего бывшего игрока Мирзова, исполнившего с помощью рикошета парашют за шиворот Песьякову (2:1).

У «Химок» теперь столько же очков, сколько они сыграли матчей. Для них очень важен результат воскресного матча «Урал» – «Рубин». «Ростов» же набрал 38 баллов и как минимум на сутки оставил позади себя «Спартак», который, как известно, встретится в этом туре в сверхпринципиальном матче с «Зенитом». Кстати, именно «Спартаку» будут противостоять «Химки» в заключительном туре чемпионата.

Кирилл Иванцов

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окончен Уфа 2:1 Арсенал Тула
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окончен Локомотив Москва 3:3 Динамо Москва
Идет 25 минута Ахмат 0:0 Крылья Советов 2.06 3.55 3.65
15.05  14:00 Урал ... Рубин 1.97 3.35 4.30
15.05  16:30 Спартак Москва ... Зенит 3.25 3.55 2.22
15.05  19:00 Краснодар ... ЦСКА Москва 4.90 3.75 1.76
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