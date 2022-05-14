Карпин: «Премию лучшему тренеру расцениваю как команде, а не мне»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Поздравляю вас с премией лучшему тренеру апреля по версии РПЛ, болельщиков и канала «Матч Премьер». Что для вас она значит, какие эмоции испытываете? Как сами оцените этот отрезок сезона, который «Ростов» провел очень даже удачно?

- Очень удачный отрезок, премию расцениваю как команде, а не мне. Футболисты, прежде всего, они молодцы, они играли и выигрывали, голы там забивали и пропускали. Все это благодаря им, так что если бы они это ничего не делали, ничего и не было бы. Этот отрезок сезона более чем успешный. За два тура до конца ситуация, в которой была команда в марте, уже после «Уфы», на данный момент выполнили задачу не попасть в стыки, еще и принимая во внимание, что иностранцы все уехали. На данном этапе добились максимального количества очков, так что растем.