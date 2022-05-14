Терюшков: «Легионеры хотят остаться в «Химках»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о ситуации с контрактами иностранных футболистов клуба.

«Контракты будем обсуждать уже после окончания сезона. По легионерам у нас понимание плюс-минус есть. Все иностранцы, находящиеся сейчас в команде, хотят выступать за клуб в следующем сезоне», — приводит слова Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее свои контракты с «Химками» приостановили: нападающий Ламкель Зе, а также защитники Филип Дагерстоль и Бруну Виана. На данный момент цвета подмосковного клуба продолжают защищать серб Неманья Главчич и нигериец Лоуренс Анвон Николас.

За два тура до конца чемпионата «Химки» занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Свой ближайший матч подопечные Сергея Юрана проведут сегодня, 14 мая, против «Ростова». Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени.