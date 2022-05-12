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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Глушаков признался, что родился на вокзале

12 Мая 2022 • 21:03 Комментировать
Ростов
...
Химки
14.05 16:30

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поделился эмоциями от поездки в Ростов на поезде, чтобы сыграть в рамках 29-го тура РПЛ.

«Я на вокзале родился, с 10 лет ездил на поезде один, сумка была больше меня, для меня это ностальгия. Я привык ездить на поезде, никаких сложностей не вижу. Какая разница — поезд или самолет? Ты лежишь на кровати, отдыхаешь, готовишься. Даже больше времени для восстановления», — сказал Глушаков «Матч ТВ».

Напомним, встреча «Ростов» - «Химки» состоится 14 мая на «Ростов Арене». Начало – в 16:30 мск.

Южане подошли к этому матчу, имея в активе 35 очков после 28 матчей. Команда занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Химки» сыграли 28 матчей в чемпионате России, набрали 29 очков и располагаются на 12-й строчке.

Стоит отметить, что 35-летний Глушаков родился в Ростовской области. Профессиональную карьеру он начинал в местной команде СКА, а затем перешёл в «Локомотив».


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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Химки Денис Глушаков РПЛ
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