Тренер «Химок» Попов: «Вышли на финишную прямую, только полуфинал и финал остался»

Старший помощник главного тренера «Химок» Денис Попов поделился ожиданиями от матча с «Ростовом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня для «Химок» важнейший матч сезона?

- Для нас каждый матч был важный, учитывая турнирное положение, но сейчас вышли на финишную прямую, только полуфинал и финал остался. Две игры.

- В такой ситуации какие-то особые слова для того, чтобы максимально мобилизовать силы, требуются, или все и так понимают задачи, знают для чего приехали и сколько очков надо набирать?

- Я думаю, что все прекрасно всё понимают, а нужные слова мы нашли и сказали.