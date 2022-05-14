​Где смотреть матч «Ростов» - «Химки» онлайн

В одном из субботних матчей 29-го тура чемпионата России на футбольном поле сойдутся «Ростов» и «Химки».

Трансляцию поединка на канале «Матч Премьер» смотрите в 16:30 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

За два тура до финиша чемпионата «Ростов» располагается на десятой позиции в турнирной таблице, опережая зону стыковых игр на шесть очков. По сути, команда Валерия Карпина спокойно доигрывает этот сезон. А вот «Химки» борются за выживание, поэтому в субботу будут сражаться за три балла.