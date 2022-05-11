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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, сколько «Зенит» заплатит за Лантратова

11 Мая 2022 • 15:42 Комментировать
Ростов
...
Химки
14.05 16:30

Вратарь «Химок» Илья Лантратов близок к переходу в петербургский «Зенит».

«РБ Спорт» сообщает, что «Зенит» заплатит за Лантратова 3,5 миллиона евро. По информации источника, переход игрока будет оформлен в течение двух недель.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что в клуб по поводу Лантратова никто не обращался, но интерес к нему есть у многих команд, в том числе и у «Зенита».

Контракт 26-летнего вратаря с «Химками» рассчитан до конца июня 2025 года. Стоимость голкипера согласно порталу transfermarkt составляет два миллиона евро.

В этом сезоне чемпионата России Лантратов принял участие в 29 матчах, пропустил 44 мяча и провел 10 «сухих» встреч.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Химки РПЛ Илья Лантратов
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РОСТОВ ХИМКИ
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