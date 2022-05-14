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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов: «Я против перехода в Азию»

14 Мая 2022 • 15:31 Комментировать
Ростов
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Химки
Через 0 ч. 2 мин.

Известный футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о переходе России в Азиатскую конфедерацию футбола.

Специалист считает, что уже через год нашу страну вернут в еврокубки, поэтому нет никакой необходимости играть в Азии.

«Я против того, чтобы РФС переходил в Азию. Даже Чеферин сказал, что Россия потеряет много лет, если этот переход случится», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Кроме того, Тарханов поддержал идею создания Кубка Лиги и высказался на тему возможного перехода на систему «весна-осень».

«Надо играть так, как есть. Да, переход на «осень-весна» — это ошибка, но пути назад нет», — заявил Тарханов.

Напомним, ранее УЕФА приняла решение отстранить российские команды от участия во всех международных турнирах в следующем сезоне.

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