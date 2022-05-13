Керк призвал болельщиков поддержать команду в матче против «Динамо»

Форвард «Локомотива» Джирано Керк обратился к болельщикам «железнодорожников», призвав их поддержать команду, в рамках 29-го тура РПЛ против «Динамо».

«Привет! Завтра наша последняя игра сезона на этом замечательном стадионе против «Динамо». Пожалуйста, приходите поддержать нас!» — сказал Керк в видео, размещённом в телеграм-канале «Локомотива».

Матч «Локомотив» - «Динамо» пройдёт 14 мая в Москве на «РЖД Арене». Начало – в 16:30 мск.

«Локо» подошёл к этому матчу, имея в активе 44 очка, «железнодорожники» располагаются на шестой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги. «Динамо» имеет серию из трёх поражений подряд в РПЛ. Команда Сандро Шварца идёт на третьей строчке с 52 очками.