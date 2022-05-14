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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шесть голов и постоянные качели: «Локомотив» с «Динамо» шоу выдали, но победителя не выявили

14 Мая 2022 • 18:23 Комментировать (1)
Локомотив Москва
3:3
Динамо Москва
окончен
«Локомотив» и «Динамо» сошлись в рамках предпоследнего тура РПЛ.
Протокол игры  
Локомотив Москва 3:3Динамо Москва
  9'Смолов Фёдор (0:1)
(1:1) Едвай Тин28'   
  33'Захарян Арсен (1:2)
  38'Фомин Даниил (1:3)
(2:3) Кухта Ян65'   
(3:3) Керк Джирано72'   
Гилерме МаринатоЖивоглядов Дмитрий   74'Едвай Тин   37'Магкеев СтаниславТикнизян НаирБека-Бека АлексисКарпукас Артём  69' (Баринов Дмитрий (  69') Керк ДжираноМиранчук Антон  59' (Кухта Ян (  59') Камано Франсуа  60' (Изидор Вильсон (  60') Жемалетдинов Рифат
Запасные: Ненахов МаксимМампаси МаркКуликов ДаниилМарадишвили КонстантинБабкин СергейРыбус МацейРыбчинский ДмитрийПетров Максим ВячеславовичХудяков Даниил
Шунин АнтонВарела ГильермоБальбуэна ФабианЕвгеньев РоманСкопинцев Дмитрий   56'Нжи Клинтон МуаШиманьски СебастианФомин Даниил   46'Захарян АрсенЛесовой ДаниилСмолов Фёдор  76' (Тюкавин Константин (  76')
Запасные: Будачев ИванСазонов СабаПлиев ЗаурбекПаршивлюк СергейЛещук ИгорьСулаквелидзе ГеоргийОсокин ДенисГладышев ЯрославКутицкий Александр
14 мая. Стадион "РЖД Арена" (Москва).

 

Докатывает уже сезон российская премьер-лига, но интриг ещё полно. Одна из них – кто же займёт второе место и получит номинально престижные серебряные медали. Московское «Динамо», дабы не уступить вторую строчку ещё до очного матча против «Сочи» должно было сосредоточиться на московское дерби. «Локомотиву» проще, нужно лишь красиво завершить сезон, сделав наработки на новый.

И наработок, видимо, будет много. Уж очень неуверенно проводила оборона первый тайм. Точная передача на пару метров становилась неразрешимой задачей, а пас в ноги сопернику – данность. Именно так «Динамо» и открыло счёт. Маринато Гилерме почему-то решил озолотить Фёдора Смолова, очень удобно покатив мяч на форварда «Динамо». Тот подарком воспользовался – бильярдным ударом с линии штрафной площади упаковал мяч в правую «шестёрку».

Вскоре Фёдор мог забивать второй гол, теперь уже с передачи партнёра. Откликнулся Смолов на навес Скопинцева, ударом в касание завершал атаку, но чуть-чуть не попал в створ. «Локомотив» пропускал одну атаку за другой, смотрелся откровенно слабо, но стандарт помог в игру вернуться. Навес Наира Тикнизяна от угла поля прибыл точно на голову Едваю. Тин продавил Евгеньева и смачно пробил под перекладину – 1:1. Но «Локо» вернулся, только чтобы сразу отбыть в депо. До перерыва «Динамо» забило ещё дважды.

Сначала Арсен Захарян выдал потрясающий удар с линии штрафной площади, закрутив мяч точно в правую «девятку». А затем Тин Едвай в неосмотрительном подкате снёс Фёдора Смолова, рвавшегося на прострел Лесового. Пенальти реализовал Даниил Фомин, разбросавший голкипера и мяч по разным углам – 1:3. Правда, хозяева активно начали второй тайм, но удивить этим «Динамо» не получилось. И выход один ни один Жемалетдинова прикрыли, и Керку не дали точно пробить головой.

К подходу к завершающей трети матч всё больше успокаивался. И тут оборона «Динамо» вдруг самоустранилась, выполняя искусственный офсайд, Ян Кухта чуть ли не с центра поля убежал на рандеву с Шуниным, аккуратно пробив низом в завершении атаки – 2:3. После прилетел и третий гол «Локо». Керк сам же начал атаку передачей с правого фланга, и сам же её завершил на дальней штанге после прострела Изидора и заблокированной попытки удара от Кухты – 3:3.

До финального свистка команды ещё успели козырнуть парой атак, заставив болельщиков вскочить со своих мест, но точного завершающего удара больше не случилось. Очень яркая ничья, но всё-таки ничья, которой, наверное, остались недовольны оба тренера. Шварц так уж точно – не смогло «Динамо» оторваться от «Сочи», хотя вело в два мяча после первого тайма.

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