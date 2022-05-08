«Локомотив» вышел на матч с «Рубином» своим самым молодым составом в истории чемпионата России

Сегодня, 8 мая, на «РЖД Арене» в Москве «Локомотив» одержал минимальную победу над «Рубином» (1:0) в рамках 28-го тура РПЛ.

Единственный гол на 87-й минуте забил Антон Миранчук, реализовав пенальти.

Стоит отметить, что «Локомотив» вышел на матч с «Рубином» своим самым молодым составом в рамках чемпионатов России по футболу. «Железнодорожники» в социальных сетях сообщили, что средний возраст стартового состава составил 21,81 года.

В этом матче самым молодым игроком в составе московской команды стал голкипер Даниил Худяков, российскому вратарю - 18 лет.

«Локомотив» после победы набрал 44 очка, но остался на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиге. В 29-м туре «Локо» на «РЖД Арене» примет «Динамо». Встреча состоится 14 мая.