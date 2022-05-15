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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Быстров объяснил ошибку Гилерме в матче с «Динамо»

15 Мая 2022 • 08:35 Комментировать
Локомотив Москва
3:3
Динамо Москва
окончен

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался по поводу ошибки голкипера «Локомотива» Гилерме во время столичного дерби с «Динамо».

Быстров сказал в эфире «Матч ТВ», что опытный голкипер, скорее всего, просто забыл, что Смолов уже не играет за «железнодорожников», так что он по привычке выкатил ему передачу. Экс-игрок отметил, что в этой ошибке также виновата расхлябанность и не самая рабочая обстановка внутри команды.

Напомним, что встреча между столичными «Локомотивом» и «Динамо» в итоге завершилась результативной ничьей со счётом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Владимир Быстров Гилерме
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