Быстров объяснил ошибку Гилерме в матче с «Динамо»

Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался по поводу ошибки голкипера «Локомотива» Гилерме во время столичного дерби с «Динамо».

Быстров сказал в эфире «Матч ТВ», что опытный голкипер, скорее всего, просто забыл, что Смолов уже не играет за «железнодорожников», так что он по привычке выкатил ему передачу. Экс-игрок отметил, что в этой ошибке также виновата расхлябанность и не самая рабочая обстановка внутри команды.

Напомним, что встреча между столичными «Локомотивом» и «Динамо» в итоге завершилась результативной ничьей со счётом 3:3.