На 92-м году жизни скончалась вдова легендарного Льва Яшина

Стало известно, что 10 мая ушла из жизни Валентина Тимофеевна Яшина, вдова легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

Об этом сообщил телеграм-канал «Гусар впереди «Динамо» Москва», на момент смерти ей был 91 год. Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Валентина Яшина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Стоит отметить, 10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России обыграло «Аланию» со счётом 3:0 и вышло в финал турнира впервые за 10 лет. В составе победителей голами отличились Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.