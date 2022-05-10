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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

На 92-м году жизни скончалась вдова легендарного Льва Яшина

10 Мая 2022 • 22:53 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
14.05 16:30

Стало известно, что 10 мая ушла из жизни Валентина Тимофеевна Яшина, вдова легендарного вратаря московского «Динамо» и сборной СССР Льва Яшина.

Об этом сообщил телеграм-канал «Гусар впереди «Динамо» Москва», на момент смерти ей был 91 год. Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что Валентина Яшина находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Стоит отметить, 10 мая «Динамо» в полуфинале Кубка России обыграло «Аланию» со счётом 3:0 и вышло в финал турнира впервые за 10 лет. В составе победителей голами отличились Фёдор Смолов, Арсен Захарян и Константин Тюкавин.


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Динамо Москва Кубок России РПЛ Валентина Яшина
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