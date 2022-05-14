Захарян назвал причины спада «Динамо»

Лучший футболист матча «Локомотив» - «Динамо» (3:3) Арсен Захарян поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что у тебя получилось, а что нет?

- Я не могу кого-то одного выделить, получились разные таймы. Но раз меня выделили, значит, были на это причины.

- Эта награда является для тебя особенно приятной с учетом того, что ее вручал Николай Писарев, один из твоих тренеров в сборной?

- Да, очень приятно, что меня выделил тренер национальной сборной, но результат матча для меня не очень хороший, потому что вели 3:1. Эта награда была бы ярче, если бы мы выиграли.

- Как считаешь, все-таки почему «Динамо» не так ярко проводит весенний отрезок как осенний? Что в команде ухудшилось за это время?

- Не могу назвать одну причину. Думаю, где-то мы не концентрированно подходили к матчам, думая, что можем выиграть спокойно, на классе, но это оказалось не так. Поэтому нам надо было собраться, играть как раньше с такой же интенсивностью, а не на каком-то мастерстве. Я думаю, что сейчас мы играли хорошо, но пропустили во втором тайме легкие мячи.

- Мы видели твой гол, у тебя было несколько попыток ударов из-за пределов штрафной. Была ли какая-то деталь установки, связанная с дальними ударами? «Локомотив» очень много издали пропускает. Опиши свой гол.

- Нет, установки не было, «Локомотив» часто терял в центре одного игрока, была свобода, можно было обработать и бить. Поэтому чисто из того, что была свобода, я мог ударить. А так, Дима Скопинцев мне здорово выкатил, было время посмотреть и ударить. Попал удачно.

- Насколько принципиально для тебя и для команды занять именно второе место? Понятно, что никакой там лигочемпионской задачи нет. Впереди игра как раз с «Сочи» за это серебро.

- Конечно, принципиально. Хотелось бы как можно выше забраться. За первое не получилось, но второе, я считаю, также неплохо. Поэтому нужно решать всё с «Сочи» в последнем матче.

- Во втором круге у тебя не настолько результативная игра в плане мячей и голевых передач по сравнению с первой частью сезона. Что для тебя значит этот гол? Тем более, такой красивый.

- Я последние две игры отличаюсь, поэтому, слава богу, я опять начал отдавать и забивать. Сегодня получился особенный гол в моей карьере, потому что гол сильному сопернику и получилось красиво забить.