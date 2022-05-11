Шиманьски сможет помочь «Динамо» в игре с «Локомотивом»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски избежал серьёзного повреждения в полуфинальном матче БЕТСИТИ Кубка России против «Алании» (3:0), сообщает Metaratings.

Напомним, ближе к концу второго тайма польский хавбек почувствовал боль и был заменён на Клинтона Нжи.

В текущем сезоне 23-летний Шиманьски провёл в составе «бело-голубых» 29 матчей, в которых забил шесть голов и сделал девять результативных передач.

Матч «Локомотив» — «Динамо» состоится в субботу, 14 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.